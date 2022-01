La banca y el riesgo de reducir a la gente a cifras

Si de algo entienden las entidades financieras es de números. Y las cuentas ahora mismo están claras para el sector, metido de lleno en un intenso proceso de concentración y reestructuración con el objetivo de ganar competitividad y reducir costes. Una simple operación matemática da buena fe de esta transformación: en septiembre de 2008 España registró su récord de sucursales con 45.707 en los tiempos del boom inmobiliario y con el crédito fluyendo a borbotones. Un total que a finales del ejercicio pasado se quedó en unas 20.400 –bastante menos de la mitad–, cayendo a niveles no vistos desde 1977, en plena Transición. La histórica quiebra de Lehman Brothers hace trece años, que desencadenó una crisis financiera a nivel global, tuvo entre otros efectos el de una lluvia de fusiones, que se tradujo en cierres y por supuesto despidos. En poco más de una década la actividad pedió casi cien mil puestos de trabajo en todo el país. Todo esto, combinado con el auge de la digitalización, que permite realizar casi cualquier gestión con un teléfono móvil o a golpe de un clic de ratón, agudizó la escabechina. Sin olvidar que la llegada de la pandemia y el posterior confinamiento aceleraron el uso de internet y los recursos telemáticos no sólo para hacer una transferencia o contratar un fondo de inversión, sino para muchas otras actividades de la vida diaria. Los puntos de atención física y el contacto personal parecen cada vez más cosa del pasado. Aún así, por mucho que sepan sumar y restar, las grandes corporaciones deben tener claro que más allá de balances y resultados, en la vida real dos más dos no siempre son cuatro. Abandonar locales y aplicar una ERE tras otro puede ayudar a cuadrar las hojas de cálculo y a presumir de fortaleza en los mercados, pero lo que no contribuye es a generar simpatía ni a prestar el mejor servicio. Crear clientes de primera o de segunda en función del lugar donde residan o de su edad no es la mejor campaña de fidelización que digamos. En Galicia, la tercera comunidad más afectada por la reducción de oficinas –se quedó sin un 15 % sólo en los últimos doce meses–, hay localidades como A Baña, Zas o Campo Lameiro, por poner solo algunos ejemplos, que ya no tienen quien les atienda cuando quieren una hipoteca. Y cada vez más núcleos del rural no cuentan ni con un cajero para retirar efectivo, teniendo que desplazarse varios kilómetros. “Lo que más odio de la banca es que reduce a la gente a cifras”, decía Ben Rickert (Brad Pitt) en la película La gran apuesta. De seguir a este ritmo, eso es algo que cada vez pensará más gente.