La ‘coherencia’ de Pablo Iglesias

UN LECTOR señalaba ayer en la edición web de EL CORREO, al hilo de la noticia sobre el alto número de okupaciones registradas en Santiago, que la denominada ley de desahucios exprés fue aprobada cuando Mariano Rajoy todavía gobernaba y que ahora ha tenido que llegar Pedro Sánchez para “tomar medidas correctivas”. Pues bien, a dicha persona no le falta razón cuando afirma que aquella norma fue aprobada cuando gobernaba el PP, pero también hay que recordar que salió adelante sin los votos del PSOE y de Podemos, partidos que por alguna extraña razón –el supuesto progresismo español es muchas veces así– suelen tender más a defender a los usurpadores de viviendas que a los legítimos propietarios de las mismas. Esa tendencia es mucho más acusada en la formación que lidera Pablo Iglesias, que ayer mismo volvía a salir a la palestra para declarar que el verdadero problema de la vivienda en España no son las okupaciones, sino los especuladores. No es de extrañar, por lo tanto, que no apoyara la ley de desahucios exprés, que mejoró en mucho la vigente hasta entonces, ni mire ahora con buenos ojos las instrucciones que acaba de dictar la Fiscalía General para intentar agilizar los procesos relacionadas con la usurpación de inmuebles. La norma que hace un par de años no apoyaron los dos partidos que ahora están al frente del Gobierno se ha quedado en agua de borrajas no porque su contenido sea un desastre, sino porque la administración judicial carece de recursos, o están mal organizados, para dar una respuesta rápida a la ingente cantidad de demandas relacionadas con este tema. Y parece mentira que Pablo Iglesias siga hablando de especuladores inmobiliarios tras meterse de lleno en la rueda de los casoplones con piscina en una de las zonas más exclusivas de Madrid. Alguien debería explicarle el significado de la palabra coherencia.

BEATRIZ CASTRO/Periodista