La comunicación como arma más poderosa

“No se cómo será la tercera guerra mundial, sólo sé que la cuarta será con piedras y palos”. Si esta dramática profecía alumbrada por Albert Einstein llegase a cumplirse –Dios quiera que Putin no la acelere – las fuerzas de los diferentes países estarían más igualadas. Pero hasta entonces, lo que marca la diferencia en un conflicto son los aviones, los tanques o la artillería. Y en el caso de la bárbara invasión rusa sobre Ucrania la balanza está claramente desnivelada hacia el lado del agresor, cuya potencia de fuego es infinitamente superior. Únicamente la valerosa resistencia que oponen los habitantes de Kiev, Mariúpol (o lo poco que queda de ella) Járkov u Odesa igualan las fuerzas, hasta el punto de que ninguna gran ciudad se haya rendido tras más de un mes de asedio. Pero por mucho ardor que se ofrezca en la batalla, sin capacidad militar es imposible permanecer en pie eternamente. Consciente de esa debilidad, Volodímir Zelenski está poniendo sobre la mesa todo su ingenio de antiguo actor para convencer al mundo de que tienen que echarles una mano. Con gestos de solidaridad y condena, sí. Pero principalmente con cazas y misiles. También con sanciones todavía más duras que terminen de una vez con la locura del Hitler del siglo XXI. Esto es lo que reclamó ayer de nuevo en España, última parada de una turné que antes le llevó a dirigirse a otros 15 estados y que pondrá a prueba de nuevo la fortaleza del Gobierno de coalición. Pedro Sánchez, que en un principio amagó con no subirse al barco, ahora promete que enviará más material bélico, ante los recelos de Unidas Podemos. Fue una sesión que pasará a la historia de la Cámara Baja no sólo por la expectación sin precedentes creada ante la videoconferencia, sino por su alta carga de emotividad, con todos los diputados sin distinción recibiéndole con ovación cerrada. Ataviado con su chaqueta verde de soldado para transmitir fuerza y determinación, Zelenski jugó sus cartas, con referencia histórica al bombardeo de Guernica incluida para generar empatía, optando por no hacer reproches a la tibieza a sus llamadas de auxilio y centrándose en apelar a la solidaridad, mientras siguen saliendo a la luz las atrocidades de Bucha. A falta de bombas, sabe bien que la comunicación y capacidad de remover conciencias son hoy por hoy su arma más poderosa.