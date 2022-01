La confianza toca fondo

Si es cierto que la competencia, la transparencia, la ética y la eficiencia derrumban murallas, también habrá que pensar que la ausencia de estas cualidades, o cuanto menos las dudas sobre su existencia, provocarán que se levanten importantes barreras. Distancias kilométricas como la que separa al Gobierno y a la Xunta por el reparto de los fondos europeos, muy criticado desde Galicia por hacerse “a dedo, sin ningún tipo de concurrencia y en base a criterios partidistas”. Con esta dureza lo denunció ayer el vicepresidente segundo del Ejecutivo autonómico, Francisco Conde, de cuyas palabras podría fácilmente deducirse que lo que se temen desde hace meses en San Caetano es que La Moncloa trate de aprovechar estos recursos, que son de todos, en beneficio de sólo unos pocos. ¿Con que objetivo? Probablemente no tanto el de facilitar la recuperación tras la crisis provocada por la pandemia, sino más bien el de tener contentos a los territorios gobernados por el PSOE o ganarse el favor en las votaciones de importantes socios de Pedro Sánchez en el Congreso. Una sospecha que tal vez no sea auténtica, pero que muestra indicios preocupantes. Por ejemplo, que se diese por hecho que la fábrica de baterías de Martorell que desarrollará el consorcio público-privado de Seat, Volkswagen e Iberdrola va a ser una de las agraciadas con los Next Generation sin tan siquiera cerrarse el concurso, a la par que el consejero delegado de Stellantis –con planta en Vigo– y que también lidera una candidatura se queje de que ni siquiera se habla con ellos. Tampoco ayuda a generar complicidad la polémica suscitada en torno al dinero para políticas activas de empleo, una parte del cual se distribuye indebidamente a “a cuatro o cinco” autonomías sin que el resto “hayan tenido ocasión de concurrir”, según afeó Alberto Núñez Feijóo. Demasiada niebla en un asunto que debería estar despejado como un día de verano y ante el que no estaría de más tomar en consideración la propuesta que traslada el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, de que el sistema de adjudicación contemple una evaluación objetiva externa “que evitaría muchos problemas”. De lo contrario, lo grave ya no será si los cálculos son fiables, sino que nadie confiará en ellos.