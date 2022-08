La crisis del Covid sí deja gente atrás: los jóvenes

Frente al duro golpe que supuso la covid a todos los niveles, el Gobierno central trató de levantar la moral y además de inyectar vacunas inoculó optimismo con campañas y eslóganes al estilo del famoso “salimos más fuertes”. Sin embargo, la dura realidad demuestra que no. Que en muchos aspectos estamos igual o peor que antes. Así lo están comprobando millones de jóvenes que se enfrentan a un viejo problema, pero con nuevos matices tras el paso de la crisis financiera primero y de la pandemia después: la inviabilidad de emanciparse. Volar del nido familiar siempre fue difícil, pero ahora confluyen factores que hacen de la tarea casi misión imposible. De hecho, según los datos presentados por el Consejo de la Juventud de España (CJE), quienes tienen éxito apenas concentran el 16 %. Adquirir una vivienda no sólo exige tener un salario digno, sino que tras el endurecimiento de las condiciones para acceder a una hipoteca por parte de la banca –que no presta más allá del 80 % del valor de tasación– es necesario contar con un colchón de entre el 20 y el 30 % del importe del inmueble para hacer frente a la operación, cosa que la mayoría, menos aún los menores de treinta, no tiene. Expulsados del mercado de compraventa, tampoco el alquiler es consuelo. Los propietarios, temerosos de los impagos o tentados por opciones más lucrativas como el arrendamiento vacacional, no ofrecen pisos y los que salen son prohibitivos. Entre julio y diciembre del año pasado, el precio medio ascendía a 848€ mensuales, una cuantía que para un chico o una chica que pretendiesen vivir solos supondría dedicar el 79,2% de su salario. La única solución para los más afortunados es compartir. Con contratos temporales o de media jornada, retribuciones que no llegan a mil euros y otros gastos fijos a los que atender como llenar el depósito del coche, plantearse vivir de forma independiente es un sueño como el de viajar a la luna. No en vano, optar a un puesto de trabajo supone muchas veces un desafío mayor que el de vencer a la gravedad. La ofertas requieren experiencia, pero si nunca se da una oportunidad de entrada, no habrá manera de derribar la puerta. Pedro Sánchez, en otra de sus frases célebres tras el confinamiento, prometió que en este bache “no vamos a dejar a nadie atrás”. Pues los jóvenes, por desgracia, sí están quedando rezagados.