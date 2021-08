La cuestión más peliaguda de las pensiones

CUESTIÓN DE IMAGEN O NO, Pedro Sánchez y su gobierno se han propuesto trasladar a la opinión pública que las vacaciones les han servido para coger fuerzas. Falta harán para desencallar los grandes asuntos pendientes en la agenda nacional de cara al nuevo curso político. Reformar el sistema de pensiones y encontrar la fórmula que garantice la sostenibilidad del mismo sin penalizar más de lo estrictamente necesario –lo será, seguro– a los trabajadores y beneficiarios de las prestaciones por jubilación es, en este sentido, uno de los asuntos más relevantes y que más inquieta a los españoles. El Consejo de Ministros celebró ayer su primera reunión tras el parón estival y aprobó de manera definitiva el proyecto de ley con el primer bloque de medidas para esa reforma, que llega tras el acuerdo firmado en julio entre sindicatos, patronal y gobierno. Cuestión relevante la del consenso entre los agentes sociales si lo que se quiere es un sistema de pensiones que perdure en el tiempo. El pacto responde además a las recomendaciones de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo. A grandes rasgos, la normativa, que llegará en septiembre al Congreso, vuelve a vincular la revalorización de las pensiones a la inflación del año anterior, eliminando así el denominado factor de sostenibilidad aprobado en el año 2013, que vinculaba las prestaciones a la evolución demográfica. A partir de ahora, si suben los precios, las pensiones serán más altas. Y si no, podrán ser congeladas. Incluye además el proyecto aprobado cambios para acercar la edad efectiva de jubilación (64) a la legal (66) a través, por ejemplo, de nuevos incentivos para retrasar el abandono del mercado de trabajo. Se podría pensar que el Gobierno arranca el curso con los deberes hechos. Pero no. Lo hace, sobre esta cuestión, a medias. Porque tras lo aprobado ayer queda lo más difícil de resolver. El ministro José Luis Escrivá y los agentes sociales aún deberán resolver, y para ello tienen de plazo hasta el 15 de septiembre, la peliaguda cuestión de definir cómo será el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, la cuadratura del círculo para intentar mantener el sistema de pensiones cuando le toque cobrar a la generación del baby boom, más numerosa y con una mayor esperanza de vida. Cuesta creer, porque los números no dan, que el sistema vaya a resistir sin ajustes. Así que el intríngulis será dar con una fórmula en la que el esfuerzo sea compartido y se garantice la dignidad económica de los mayores. Un auténtico sudoku por resolver para el que, otra vez, el consenso será fundamental.