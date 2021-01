La culpa es de los allegados... y de los langostinos

CRITICAR a Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, se ha convertido en una especie de deporte que practican con una enorme soltura infinidad de españoles, tengan o no algún conocimiento sobre virus y pandemias. Y aunque muchos de esos juicios, a golpe de tuits convulsivos, carecen de la más mínima base y no son más que desahogos infantiles lo cierto es que el reconocido doctor ha demostrado en diversas ocasiones tener muy poca precaución a la hora de analizar escenarios muy arriesgados, con el correspondiente peligro que supone meter la pata y quedar, como vulgarmente se dice, con el culo al aire. Eso fue lo que hizo al inicio de la pandemia, cuando pronosticó que España se vería probablemente muy poco afectada por un virus que, tras dar el salto desde China, ya empezaba a hacer estragos en países de nuestro entorno, y todo indica que ahora podría estar haciendo algo similar en su afán por minimizar el impacto que en nuestro país ha tenido hasta el momento la denominada cepa británica. ¿Por qué Simón ha querido meterse en semejante berenjenal antes de contar con más datos al respecto? La famosa variante del COVID “ha tenido un efecto muy pequeño en lo que hemos detectado hasta ahora”, afirma el doctor, para quien el apenas centenar de casos que se han podido relacionar con dicha cepa en España supone que la nueva ola de contagios tiene, en su mayor parte, un origen diferente. Sin embargo, no hay que ser experto en nada para sospechar, con fundamento de causa, que algo muy raro está ocurriendo en numerosos países, incluido el nuestro, desde que los epidemiólogos dieron la voz de alerta, hace un mes, sobre la gran virulencia de la citada variante llegada desde el Reino Unido. En la propia nación de origen la situación actual es, de hecho, desesperada, con muchos cientos de muertos al día y el sistema de salud desbordado, y las cosas no pintan mucho mejor desde hace semanas en países que, como Alemania, también ha superado en varias ocasiones, durante el último mes, la brutal cifra de mil fallecimientos diarios. Y bien, ¿de verdad todo esto es debido al efecto de las navidades y a las reuniones familiares que se suelen celebrar por estas fechas? ¿Despacharemos esta cuestión culpando del panorama actual a los famosos allegados que colamos en las cenas de Nochebuena y Fin de Año? Los expertos y el doctor Simón tienen, sí, la última palabra, pero seguramente deberíamos fiarnos más del presidente gallego cuando afirma que fue un error no prever el impacto de las nuevas cepas, cuyo poder de contagio es, como ya sabíamos desde hace un mes, mucho más alto. Es lo que hay, pero al parecer resulta más fácil culpar a los langostinos navideños.