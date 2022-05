La doble discriminación de las mujeres viudas

ESPAÑA ESTÁ DANDO pasos muy grandes en cuestión de igualdad. Nada que ver lo que ocurre en estos momentos con lo que pasaba hace unos años. Muy pocos, por ciertos. Pero quedan enormes lagunas. El gesto de Nadia Calviño de no fotografiarse con los directivos que la acompañaban en una reunión en la que no había mujeres con mando es significativo pero constata una realidad: en las empresas del Ibex hay un 22% de altos cargos femeninos pero solo cinco Ana Botín (Santander), María Dolores Dancausa (Bankinter), Beatriz Corredor (Red Eléctrica de España), Cristina Ruiz (Indra) y Marta Ortega (Inditex) ostenta la dirección, y dos de ellas como herederas del negocio familiar. Un botón de muestra de que avanzamos pero no lo suficiente sobre todo sabiendo que en España la brecha salarial entre hombres y mujeres se sitúa en el 24%, los hombres cobran de media unos 5.252 euros más que las mujeres y la tasa de paro femenina, 15,3% es cuatro puntos superior a la masculina, 11,9%, y es la tercera más alta entre los países de la OCDE solo por detrás de Grecia y Colombia.

Decíamos que en temas de igualdad se estrechan las diferencias entre mujeres y hombres e, incluso, entre sueldos y desempleo el agujero es menor. Pero hay un colectivo del que nadie se ocupa, ni siquiera las propias mujeres en cargos relevantes, como la vicepresidenta Yolanda Díaz, miran hacia ellas. Son las viudas. Este viernes conocíamos que 184.345 mujeres gallegas que perdieron a sus parejas cobraron en este mes de mayo una media de 657,49 de pensión de viudedad. 657,49 euros, conviene repetirlo. Según el Real Decreto 152/202 del 22 de febrero, el salario mínimo interprofesional “queda fijado en 33,33 euros/día o 1.000 euros/mes”. Casi 350 euros más de lo que perciben esas mujeres, esas familias, que a la irreparable pérdida de su marido le acompaña una caída de ingresos del 40%. ¿No sería de justicia qué la pensión de viudedad contemplara el abono de la cantidad que le correspondería a la persona que antes cotizó religiosamente? ¿Por qué a la mujer y a los hijos del cotizante se le priva de un derecho legítimo? Se podrá argumentar que la situación cambió, lo cual es cierto, pero siempre habrá que tener en cuenta que muchas mujeres no pueden incorporarse al mercado laboral. Seamos realistas, : a partir de los 50 años muy pocas empresas contratan trabajadoras. Mientras exista la actual brecha laboral y salarial... no sigamos castigando a las mujeres viudas. Claro que es de justicia.