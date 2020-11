La enseñanza como arma arrojadiza

si algo deja claro la controvertida ley Celaá es que el pacto de Estado para poner la enseñanza por encima de los intereses partidistas brilla por su ausencia más que nunca, sigue y seguirá siendo una sonrojante asignatura pendiente. Todo apunta a que la normativa que está negociando el Gobierno de Pedro Sánchez tendrá el mismo recorrido efímero que las otras siete leyes aprobadas desde 1970, más de una por década. Debería sorprendernos que la ministra y la oposición calquen los argumentarios para echarse en cara sus diferencias, pero vivimos en la era de las realidades paralelas que los políticos retuercen a su antojo. El principal pecado de la ley Celaá no es tanto el polémico tratamiento de las lenguas cuanto que nace medio muerta por la palmaria ausencia de consenso. En Galicia, sin ir más lejos, se han quejado con contundencia el presidente Feijóo y su número dos en el PPdeG, el volcánico y granítico Miguel Tellado. Las verdades del barquero desgranadas por el secretario general de los conservadores gallegos retratan la distancia sideral entre el proyecto del Ejecutivo de coalición y la hoja de ruta de la oposición. Tellado alerta sobre la imposición lingüística por retirarle al castellano el estatus de idioma vehicular, denuncia que es una normativa “profundamente partidista e ideológica”, la califica de “auténtico despropósito que no gusta a nadie”, y pone el dedo en la llaga: la reforma que abandera la ministra entierra un pacto por la educación que nunca acabó de cuajar en el Congreso de los Diputados, ni con gabinetes de izquierdas ni con gabinetes de derechas. ¿Y qué responde Isabel Celaá? Pues prácticamente lo mismo, solo que al revés. La titular de Educación critica que PP y Cs se hayan autoexcluido del debate “por otras razones diferentes a la educativa”, garantiza que la ley protegerá a la lengua castellana con una inmersión compensada, y se pregunta “¿cómo podemos utilizar la educación para la diatriba política?”. Debería reparar la señora ministra en que el PSOE y Unidas Podemos cometen exactamente los errores que ella le recrimina a la oposición. Para empezar, porque las enmiendas a la ley tienen mucho que ver con la necesidad de sumar apoyos a los Presupuestos Generales del Estado, pero poco con las prioridades reales de una escuela que entre todos han convertido en pim-pam-pum. Para terminar, porque también socialistas y podemitas caen en la tentación de usar la enseñanza como arma arrojadiza en el cuadrilátero de la política. Así estamos (de mal), camino de la octava ley educativa en medio siglo. No tiene trazas, ¡ay!, de ser la última.