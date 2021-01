endesa El acercamiento entre Alcoa y los trabajadores que abre la puerta a una venta a la SEPI de la planta de San Cibrao suponía un balón de oxígeno para el castigado sector de la gran industria en Galicia. Una alegría, cuando todo parecía perdido, no sólo para cientos de familias cuyo empleo está en juego sino para toda una comarca donde el peso del aluminio en el PIB es muy importante. Sin embargo, las conclusiones hechas públicas ayer por Endesa que tiran por tierra la viabilidad de la térmica de As Pontes supone un nuevo jarro de agua fría. Una desilusión para los trabajadores, que todavía confiaban en una salida que evitase el cierre, y un foco de incertidumbre más en Ferrolterra. Las miradas estaban puestas en la viabilidad del uso de biocombustibles que permitiesen prolongar la vida útil de la instalación. Sin embargo, a la vista de los datos obtenidos en los ensayos, la compañía esgrime razones de carácter medioambiental, técnico y económico para descartar el empleo de lodos y biomasa combinados con carbón. Un palo más que no deja otra que agarrarse ahora a un plan alternativo que facilite el desarrollo de actividades económicas y generación de empleo en la zona para amortiguar el impacto del adiós a la central. Los trabajadores, garantiza Endesa, no serán despedidos. ¿Pero qué les queda a las próximas generaciones? La esperanza se convierte en humo.