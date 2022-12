La flota de cerco, tocada y más hundida

Los pescadores gallegos no le tienen miedo ni al oleaje ni a las rocas. Contra viento y marea, el sector lleva décadas faenando para proporcionar a la sociedad alimentos de calidad a un precio más que competitivo y con el mayor respeto posible al medioambiente. Jugándose la vida –a veces hasta perderla– por necesidad, pero también por tradición, pues es un oficio enraizado en la comunidad, que va pasando de padres a hijos. Hasta ahora, pues cada vez el relevo generacional es más difícil y no por temor a los avatares del mar, sino por las decisiones que se toman desde la política. Muy castigados ya por el precio de los combustibles, que desafía seriamente su rentabilidad, pero también por el veto impuesto a las artes de fondo, ahora tendrán que hacer equilibrios para compensar un nuevo lastre en sus velas, especialmente en el caso del cerco. Y es que el acuerdo alcanzado por los ministros del ramo de la UE sobre las posibilidades de capturas en el Atlántico y el Mediterráneo para 2023 no satisfacen del todo los intereses de nuestro territorio. Después de una reunión maratoniana, ya parte del ritual, España consiguió suavizar algunos de los recortes propuestos en principio e incluso puede presumir de un acuerdo “histórico” para la merluza del sur, que duplica a su cuantía hasta alcanzar las 9.953 toneladas, la mejor cifra de los últimos 8 ejercicios y la segunda más alta del siglo. Pero detrás la zanahoria llega el palo, que se lo lleva sin duda el jurel. Una vez más, como denuncia la conselleira Rosa Quintana, Bruselas solo tuvo en cuenta ciertos informes científicos de los que disponen para reducir las capturas, que se quedarán finalmente en 15.500 toneladas para toda Europa como pesca accesoria, un importante tajazo en comparación con las 70.000 de 2022. De estas, unas 3.200 le corresponden a los españoles, un pequeño respiro, ya que inicialmente se planteaba una cuota cero. Así, alertó de que vuelve a repetirse la situación vivida con la merluza tiempo atrás, que sufrió un drástico ajuste hasta que se descubrió un error en el modelo de cálculo, por lo que el stock era mucho mayor del estimado. La titular del departamento autonómico admite que “no será un año de los peores” para los marineros, gracias al incremento obtenido en el rape, el lenguado o el abadejo. Pero otros, como los barcos de cerco, salen del envite tocados... y más hundidos.