La formación, el camino al éxito

una buena apuesta. El mercado laboral, como la vida misma, no siempre es del todo justo. Ser el mejor preparado para desempeñar un determinado puesto no garantiza automáticamente el éxito, pero está claro que ayuda. Cuantos más méritos se exhiban en la hoja de servicios, mayores posibilidades de obtener un contrato fijo y bien remunerado. Cuanto más entrenado esté el cerebro a base de estudiar, las garantías de encarar con éxito un proceso de oposición en el que se compite por la misma plaza con cientos de aspirantes crecerán exponencialmente. Así lo entienden casi 19.000 gallegos que dejaron su empleo a finales del año pasado para focalizar su día a día en la formación. Un movimiento peligroso, podría pensarse, pues en un contexto de incertidumbre máxima como el actual no resulta sencillo volver a encontrar engarce en el trabajo una vez se sale del engranaje. Pero el que no arriesga no gana. Unos buscarán cambiar la temporalidad que caracteriza a determinados sectores por la seguridad que brinda ser funcionario, una opción que tiene sentido ante la importante oferta que la Xunta pone sobre la mesa. Otros intentarán pasar página a la precariedad o los bajos salarios para dar un salto a posiciones de alta dirección. Los habrá también que se decanten por emprender. Pero todos tienen claro un principio: la formación, el talento y la excelencia suelen ser la apuesta ganadora.