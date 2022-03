La guerra que ganó China sin combatir

No ha habido una postura más cómoda e inteligente en esta dichosa guerra que la adoptada por China, que sentada en el flanco oriental, relajada y ambiciosa, observa plácidamente --lejos del ruido que emiten las bombas de Rusia, los gritos de Ucrania o las advertencias de Occidente-- cómo se desarrolla un conflicto sin precedentes para el Viejo Continente en lo que va de siglo XXI. Los aplausos debieron sonar con fuerza en Beijing hace ya más de un mes, el pasado 24 de febrero, cuando el primer estruendo estallaba sobre Kiev. Ya estaba todo hecho, el conflicto se había desatado y ellos, sin haber movido un dedo, serían los más beneficiados. Allí no iba a correr una sola gota de sangre, como los litros que se están derramando a chorros a miles de kilómetros. Tampoco se sentirían los efectos económicos, como el descomunal impacto que hace tambalear ahora a los estados europeos y al propio Vladímir Putin. Ellos han sabido usar sus cartas y aplicar a la perfección ese dicho de que no hay que meterse donde a uno no le llaman. Así gana China, enviando apoyo humanitario a Ucrania por un lado, pero sin condenar formalmente la invasión de Rusia por el otro. Jugando a dos bandas sin llegar a comprometerse con otra cosa que no sean sus intereses. Y ayer, en la ansiada reunión entre Moscú y Pekín, volvió a hacerlo: “Esperando que la situación sobre el terreno se relaje lo antes posible”, pero con la voluntad “aún más firme” de seguir relacionándose con el Kremlin.