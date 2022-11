La importancia de las obras ‘menores’ en una ciudad

transformación Los grandes titulares siempre son para proyectos llamativos, para inversiones millonarias o iniciativas novedosas que supuestamente nos cambiarán la vida a los ciudadanos. Puede que la Smart City sea una revolución, por mucho que algunos seamos más que escépticos con esa supuesta modernidad que al final se centra en instalar cámaras de control en cada rincón y bancos con sensores que durarán dos telediarios. Pero quizá el paisano es más prosaico, o más realista, y lo que verdaderamente le preocupa es que el bache que pisa todos los santos días con su coche desaparezca de la faz de la tierra. Que su calle cuente por fin con una papelera, que tampoco es tanto pedir, o que los contenedores no estén día sí y día también rebosantes de basura recogida a destiempo. Los más exigentes pensarán también en que los buses pasen a tiempo y no se incendien, pero eso ya es mucho pedir. Por eso la Concejalía de Obras es tan importante. Porque al margen de proyectos más costosos, y vistosos, como la transformación de Concheiros o del Hórreo, en el caso de Santiago durante esta legislatura, que se arreglen las aceras en una calle, se tapen los baches o se instalen bancos puede mejorar sensiblemente la calidad de vida del ciudadano. No son grandes dispendios, pero tienen una repercusión directa. Esa concejalía está funcionando bien en el caso de la capital gallega, pero quizá no se le dé la importancia debida. La suma de pequeñas transformaciones siempre es igual a un cambio enorme. Es valorar la importancia del matiz, de lo sutil. Y eso también es gobernar.