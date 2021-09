La industria que el viento se llevó

El futuro energético será verde... o no será. La transición en marcha hacia un mundo de renovables como fuente imperante requerirá una inversión sin precedentes, si atendemos a los dictados de la UE y que, negro sobre blanco, refleja el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. En él encontramos metas a 2030 como pasar de los casi diez mil megavatios (MW) de potencia instalada en fotovoltaica a más de 39.000, o de los 27.500 MW de eólica a superar la barrera de los cincuenta mil. Decenas de miles de millones de euros de inversión en miles de nuevas instalaciones que deberían generar empleo y riqueza industrial. Pero en Galicia no está siendo así. Quitando los desarrollos para eólica marina u offshore que se desarrollan en Navantia Fene, en vez de reactivación y nacimiento de fábricas hablamos de cierres, que afectan, además, a zonas en crisis. Es el caso de Siemens Gamesa en As Somozas, al que se sumó este lunes el anuncio de la planta de Vestas en Viveiro, en una A Mariña lucense que teme también por la fábrica de aluminio de Alcoa. Los afectados, aquí otras 115 familias, lo tienen claro: es fruto de deslocalizaciones productivas a plantas del vecino Portugal o China. No debe permitirse. Si Vestas, Siemens u otras compañías quieren plantar sus aerogeneradores en Galicia, que promuevan, como en el pasado, esta industria. Si no, que se los lleve el viento.