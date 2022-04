La inflación paraliza las construcciones

nueva crisis inmobiliaria a la vista. La espiral inflacionista en la que se encuentra sumido el mercado y que parece no tener fin ha puesto al sector de la construcción al pie de los caballos. Si la pandemia parecía suponer un receso importante para el desarrollo de esta parte de la economía, la época postcovid trajo consigo el tiempo más boyante que se recordaba desde antes de la crisis de 2008. La gente había tomado conciencia de la importancia de tener una casa confortable y con espacio para tomar el aire, después de tanto tiempo confinada. El teléfono en las empresas de construcción no paraba de sonar y, ya fuese para obra nueva o para realizar reformas, se cerraban contratos casi a diario. Ante tal situación, lo que faltaba era mano de obra, pues los jóvenes no se emplean ya en el sector por considerarlo poco atractivo. Fuera de eso, la cosa marchaba bien. Pero poco duró la alegría. Todo se empezó a torcer cuando el precio de los materiales subió. Y no una suba contenida, sino una escandalosa suba que duplicaba el precio de la madera, casi multiplicaba por dos el del hierro y hacía que el aluminio se encareciese un 30 % de una semana para la otra. La inestabilidad del mercado hace que en estos momentos sea imposible cerrar presupuestos con los clientes más allá de dos semanas sin incurrir en pérdidas, llegando al punto de que las empresas rechazan obras para no tener que poner dinero del bolsillo.