La insoportable normalidad del machismo

dolor. Conmoción. Y mucha rabia e indignación. Toda España vive estos días el sufrimiento colectivo por la muerte de las dos niñas de Tenerife, Olivia y Anna, de seis y un año de edad, asesinadas presuntamente por su padre, un desalmado que, según las pesquisas de la Guardia Civil, quería vengarse así de su ex pareja, madre de las dos pequeñas. No hay manera más cruel. Solo unos

días antes, fue asesinada en Sevilla Rocío Caíz, madre de un niño de cuatro meses. Su expareja confesó haberla matado. Elena Livigni, de 21 años, fue arrojada del balcón de un hotel de Platja d’en Bossa, en Ibiza, por su pareja. La violencia de género cuenta cientos de episodios a diario, pero estos tres son los últimos con consecuencias mortales en España, donde los casos de maltrato a las mujeres se han disparado desde que se puso fin al estado de alarma. En el último mes se han contabilizado en el país once víctimas mortales, y en lo que va de año, diecinueve. ¿Qué está pasando? Los expertos creen que tras el confinamiento y con el levantamiento de las restricciones de movilidad algunos hombres sienten que han perdido el control de sus parejas, lo que habría provocado un efecto rebote en los casos de violencia machista. La situación social que vivimos, la crisis económica, tampoco ayudaría. Pero eso jamás puede ser un atenuante. Las cifras, en cualquier caso, vuelven a hacernos reflexionar sobre un problema que es estructural y que dista mucho de ser resuelto. La educación sigue siendo el instrumento fundamental para ello. Pero conviene analizar si las herramientas legales que existen y las políticas que se aplican son suficientes. El Parlamento gallego aprobó recientemente, a iniciativa del BNG pero con la unanimidad de toda la Cámara, la toma en consideración de una proposición de ley para reconocer como una forma más de violencia de género la llamada violencia vicaria, ejercida contra las mujeres a través de los hijos. Como la de Tenerife. Galicia va en esto por delante, pero aún queda trabajo por hacer y mucho que sembrar. Tampoco estaría de más analizar, y actuar en consecuencia, sobre los efectos del negacionismo de aquellos que no quieren ver el problema: desde el año 2003, cuando se empieza a hacer un recuento sistemático, 1.095 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, y 39 menores, hijos de éstas, han muerto a manos de sus padres. Según el barómetro que publica periódicamente el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) la violencia de género apenas aparece entre los problemas más relevantes para los españoles. La inconcebible e inaguantable normalidad del machismo,