La investidura de la mano tendida

siempre que a feijóo le ha tocado formar Gobierno ha aparecido un nombre en las quinielas, que nunca han acertado con él. No porque el presidente no se lo haya propuesto más de una vez y más de dos, quizás, sino porque Pedro Puy –del solvente portavoz del Grupo Popular en el Pazo do Hórreo hablamos– ha preferido servir a su partido y a Galicia desde el Parlamento. Lo ha hecho y lo hace con las ideas muy claras, con demostrada capacidad para el diálogo y con buen talante negociador. Puy es, en pocas palabras, el alter ego de Feijóo en la actividad de la Cámara, domina los entresijos y tiene su ego muy controlado: sabe perfectamente quién es el protagonista de la película. Cuando él habla, todos los actores de la política gallega saben que está hablando el inquilino de Monte Pío. Por eso, su respuesta a la disposición al diálogo adelantada por BNG y PSdeG, en vísperas de la sesión de investidura de Feijóo, nos parece la mejor noticia para enfrentar con garantías una legislatura cuyas prioridades vienen marcadas a fuego por intentar minimizar el impacto de la pandemia sanitaria en la economía y en la sociedad. Estamos convencidos de que aciertan el presidente de la Xunta y su portavoz parlamentario cuando Puy anuncia “a mellor predisposición” para llegar a acuerdos en el Pazo do Hórreo. Compartimos –ojalá que también lo hagan la nacionalista Ana Pontón y el socialista Gonzalo Caballero, cada cual con los lógicos matices– que la Galicia de la era covid necesita más que nunca estabilidad, unión y mano tendida. Compartimos que la colosal dimensión de la pandemia pide a gritos la aportación de todos para adaptar las políticas y la gestión al nuevo y complicadísimo escenario. Compartimos, en fin, que lo prioritario ahora es que los tres grupos sean capaces de tender puentes de diálogo fluidos y sólidos, y que acuerden los mecanismos que faciliten el análisis de las propuestas alternativas de la oposición a la hoja de ruta del Gobierno gallego. Tampoco esta vez será conselleiro Pedro Puy. Su rol de clave de bóveda en el Parlamento es mucho más necesario –no exageramos si lo calificamos de insustituible, hoy por hoy– y su capacidad negociadora es un antídoto para la crispación. La investidura de la mano tendida tiene que abrir una legislatura de estabilidad. Hoy expondrá Feijóo su programa. El jueves le darán la réplica Pontón y Caballero. Sabremos entonces lo que podemos esperar, hasta dónde llegará de verdad la mano tendida.