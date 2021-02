¿La justicia tardía es justicia?

polémica. Todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario... menos en política, donde más bien es al revés. Al menos así sucede en España, donde partidos de todos los colores tienen la costumbre de señalar la puerta de salida al contrincante, no ya por estar investigado, sino a veces ante la sola sospecha de haber cometido un delito. Estas son las reglas que nos dimos y que, en más de una ocasión, pudieron cambiar el destino no únicamente de una persona sino de toda la sociedad. El último ejemplo es el de José Ramón Gómez Besteiro. Una prometedora carrera como presidente de la Diputación de Lugo y secretario xeral del PSdeG que incluso (¿quien sabe?) podría haber llegado a liderar el Gobierno gallego en 2016 y que se vio truncada tras haberse cruzado en su camino el conocido caso Garañón, que apuntaba a unas presuntas irregularidades urbanísticas. El asunto se enredó tanto que Besteiro presentó su dimisión, aparcando así sus legítimas ambiciones de servicio público para centrarse en un agotador proceso judicial que, tras más de un lustro, queda archivado. El fallo abre ahora la posibilidad de que el socialista pueda reactivarse aunque, lógicamente, las circunstancias ya no son las mismas y el daño está hecho. Después de años de calvario el tribunal habla, por fin, alto y claro. ¿Pero en verdad se ha hecho justicia? Muchos dirán que no.