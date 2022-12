La magia de la Navidad también la aportan los niños y sus villancicos

INICIATIVA En estas fechas navideñas no pueden faltar los villancicos; y hay que decir que los alumnos de Infantil del Colegio Cluny de Santiago han conseguido emocionar con el viodeclip que presentaron ayer y en el que se lanzan a varias panxoliñas de la mano de la cantante Loli Nogueira y de la banda Os Reis do Ritmo. En este sentido, hay que reconocer a la directiva del centro, a las profesoras y a los padres y madres que se implicaron la magnífica iniciativa para la despedida de este año. Los más pequeños del colegio compostelano lo hacen de diez y sus villancicos ya se han hecho virales en las redes sociales, donde el montaje, que se ha grabado en diferentes puntos de la capital gallega, ya tiene cientos de visualizaciones. No cabe duda de que además de excelentes alumnos y compañeros se trata de un buen grupo de pequeños artistas que rebosa de talento.