La manía de construir bancos sin respaldo

por las razones que sean, los nuevos urbanistas parecen tener una tremenda manía a los bancos con respaldo. Nos referimos, claro, a los bancos que sirven para sentarse, pues sabido es que los otros, los que prestan dinero, solo dan respaldo a quienes no lo necesitan. El caso es que las nuevas tendencias de diseño urbano tiran con claridad hacia la creación de asientos que, lejos de primar la comodidad de los viandantes, parecen competir para ver cuál resulta más incómodo e inútil. Para colmo, la mayoría son más feos que el demonio. De esta forma, las ciudades siguen llenándose de bancos que no suelen ser más que grandes piezas de granito o metal en las que resulta imposible apoyar la espalda, cuestión que suele importar poco a la gente joven, pero mucho a quienes necesitan descansar un poco cuando salen a dar un paseo o quieren hacer un alto cuando van tirando del carrito de un bebé o van acompañados de niños pequeños o de personas con poca movilidad. En absoluto se trata de una tontería, porque cosas así marcan la diferencia entre las ciudades amables y las incómodas. No hay más que dar una vuelta por la Alameda de Santiago para comprobar que antes las cosas se hacían con más sentido y pensando más en los ciudadanos. En esa vuelta, cualquier viandante podrá contar la existencia de muchas decenas de bancos muy cómodos y separados entre sí por muy pocos metros. Todos ellos, además, están enclavados en zonas de sombra, bajo los árboles, y fueron construidos con metal y madera, de forma que vuelven a parecer nuevos en cuanto se les pasa una mano de pintura verde y negra. Son asientos, en suma, que invitan a leer un libro, a conversar o a ver la vida pasar de una forma plácida. Los modernos, en cambio, parecen hechos para que nadie los utilice. Y aquí seguimos, tragando lo que nos echen.

BEATRIZ CASTRO/Periodista