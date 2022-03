La materia invisible que logró borrarse

Es difícil comprender como una asignatura puede desaparecer y precisamente es complicado porque de todas se aprende algo. En algunas más; en otras menos... En unas mucho; en otras poco... No hay una razón absoluta, son demasiados los factores que influyen en la educación.

Lengua y Literatura Castellana, por poner un ejemplo, puede ser un auténtico infierno en un instituto y en el centro de al lado la mejor materia que un alumno podría llegar a conocer. Su éxito depende, más que de cualquier aptitud, de la actitud. De la predisposición a aprender ese contenido y, cómo no, del querer impartirlo correctamente. También del lugar, no es lo mismo una clase con 35 estudiantes que una con 15, y el tiempo, no es igual la primera hora --cuando las legañas aún brotan de ciertos ojos que esquivan la pizarra-- que la de después del recreo --cuando el aula se llena de sonrisas que evidencian un descanso placentero--. Hay días buenos y días malos, como excelentes maestros o pésimos docentes, y lo único real es que la mayor victoria al enseñar es el futuro que se logra crear: en determinados casos, desgraciadamente, un estrepitoso triunfo para el fracaso.

Pero la derrota no es suspender, sino hacerlo --como también aprobar-- sin haberse esforzado. Porque el esfuerzo es la asignatura invisible sobre la que se cimienta toda la sociedad y no solamente nuestra educación. Únicamente luchando avanza el mundo en el que vivimos.