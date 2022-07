La mejor estrategia es trabajar unidos

Cuando no se planifica, no hay eficiencia y existe un riesgo real de perderlo todo. Lo que es aplicable a las dinámicas empresariales –de ello se habló largo y tendido en el cónclave del consejo asesor del Sabadell Gallego en Compostela– lo es también a las estrategias que deben guiar a las administraciones en los territorios que gestionan. En la comunidad gallega la Xunta pretende impulsar un Plan estratégico 2022-2030 que sea “de todos y para todos”, reflejo de los retos y necesidades de los gallegos, apelando por ello al consenso parlamentario. Esta hoja de ruta es el fruto del trabajo de casi tres años y en ella han participado los mayores expertos de los diferentes sectores de actividad en Galicia y cuenta además con la implicación de la sociedad civil. Ahora se abre para ser enriquecido con las aportaciones de los socialistas y nacionalistas en el Pazo do Hórreo, invitados a ello por el Gobierno autonómico. ¿Aceptarán el reto y contribuirán a este desarrollo conjunto? ¿O seguirán anclados en partidismos estériles que poco o nada aportan al conjunto de la sociedad? El caso es que Galicia debe superar el crac demográfico, los retos ecológicos y energéticos, la cohesión social y territorial y dar los pasos para lograr la plena convergencia económica con el resto de España a finales de la década y con el 90 % del PIB europeo. ¿Cómo hacerlo? Primero, remando todos y todas a una.