La mentirijilla de Abel Caballero

PARECE QUE EL ALCALDE DE VIGO no se cansa de culpar a la Xunta de la desastrosa gestión del aeropuerto de Peinador. Sale una y otra vez afirmando que los males de la terminal olívica se deben a que San Caetano está regando de millones las aerolíneas para que trabajen en Lavacolla. Es mentira. Y ya no solo lo contradice el gobierno autonómico del PP, sino que su compañero de filas y regidor compostelano Xosé Sánchez Bugallo también asegura que las afirmaciones de su colega vigués son falsas. La Xunta no le da ni un euro a las compañías para que operen en el Rosalía de Castro. Solo lo hace el pazo de Raxoi, quien reparte 1,2 millones de euros al año para animar el mercado; cifra que, según Bugallo, representa un tercio de lo que invierten los consistorios de A Coruña y Vigo en este mismo fin; con unos resultados que están a la vista de todos. El de Santiago se ha consolidado como el aeropuerto más importante de Galicia y el de referencia para las principales empresas del sector. Por mucho que le fastidie a Abel Caballero, al que no le sale una al derecho en lo que a política aeroportuaria se refiere. Y es que Peinador se quedará este invierno con tan solo cinco rutas y todas nacionales. Quizás deba replantearse su estrategia, teniendo en cuenta que está rodeado por un gigante, como es la terminal de Sá Carneiro de Oporto; y otra que crece a pasos de gigante, la de Santiago. De Vigo a Oporto, una hora; de Vigo a Lavacolla, otra. Quizás esté ahí la explicación y no en las subvenciones de la Xunta que no existen por lo que Peinador se ha quedado atrás y las aerolíneas pasan del alcalde.