La movida da inicio al curso académico en Santiago

inauguración Puede que algunos compostelanos no tengan noticia de los actos oficiales de comienzo de curso universitario, pero seguro que son conscientes de la llegada de los estudiantes por la primera gran movida del año académico. En este tema, como en tantos otros, la sociedad está absolutamente polarizada. Unos defenderán que no conviene sacar las cosas de quicio y que toda la vida hubo fiestas y desmadre. Vamos, que todos fuimos jóvenes e intentamos disfrutar dentro de unos límites más o menos elásticos. Otros, sobre todo a quienes les toquen de cerca las consecuencias, pondrán el grito en el cielo y hablarán de los excesos y de la juventud descarriada que no respeta nada a la hora de divertirse. Como casi siempre, la verdad suele estar en un término medio más o menos difuso. La movida nocturna fue mucho peor hace ya unos añitos, cuando incluso había calles con pisos penalizados, a la hora de vender o alquilar, por los ruidos continuos. Que ahora sea mucho más controlable no significa que no haya excesos. Y siempre hay que recordar el derecho de todos a descansar, o a no encontrarse las calles llenas de botellas o basura. Pero en este punto el problema no es solo de la movida, porque la realidad es que la limpieza de la capital gallega no ha mejorado como estaba previsto. ¿Por qué muchos contenedores subterráneos están un día sí y otro también plagados de basura acumulada junto a ellos? O no funciona el sistema o no se está recogiendo como debería. Pero Santiago tendría que estar mucho más limpia de lo que está. Hablamos de una ciudad que recogió premios por este motivo... y que hoy no lograría ni un accésit de consolación.