La nueva normalidad se asoma a la capital gallega

NO ES QUE nos empeñemos en querer ver la botella medio llena, que también. Es que empieza a estarlo, en realidad. El aspecto de Santiago día sí y día también no engaña. Vale que ayudó el mal tiempo, y que los playeros que llegan de otras zonas de Galicia, y que están hospedados allí, fueron una parte de los visitantes durante las últimas jornadas. Pero probablemente no sea tanto como asegura el alcalde, Sánchez Bugallo, que considera que la fisonomía compostelana nos puede llevar a engaño. No solo es una cuestión de imagen, de esas fotos en las que comprobamos cada día las enormes colas para acceder a la Catedral, la Plaza de Abastos a rebosar o la rúa del Franco también a tope. La recuperación de una agenda cultural y festiva, aunque sea a medio gas, resulta crucial y significativo en esta ciudad. Acaba de concluir una versión light de O son do Camiño con un éxito indudable. Y las opciones diarias que ofrece esta ciudad crecen exponencialmente, a pesar de las restricciones. Hay que tener en cuenta que nos queda todavía casi año y medio de Xacobeo, un lujo que nos ha tocado en el mejor momento posible. Si el final de este año será muy bueno, previsiblemente, 2022 tiene toda la pinta de batir récords, a poco que nos ayuden las vacunas y erradiquemos de nuestra vida al bicho.

De todos modos, debemos poner todos los medios para que la situación siga yendo hacia arriba. Algunos empresarios del sector se quejan por anulaciones que tienen mucho que ver con las medidas sanitarias, que afectan sobre todo a los jóvenes aún sin vacunar. Nadie discute que esas medidas sean oportunas, pero quizá sería bueno darles la opción de realizar pcr’s a lo largo de la Ruta, para que pudiesen entrar con todas las garantías en los distintos locales durante los tres días de vigencia, y no tuvieran que recurrir a la anulación del viaje. Con todo, vaya despojándose de pesimismos que la nueva normalidad ha llegado para quedarse. No tengan ninguna duda. Beatriz Castro. Periodista