política Dice el presidente de la Diputación de A Coruña, el socialista Valentín González Formoso, que en el complejo escenario político, económico y sanitario en el que estamos inmersos la oposición con sentidiño debería ser la de la mano tendida y la de presentar propuestas en positivo y con afán constructor.

Su receta es la de abandonar la confrontación política porque sí, el no porque no, la lucha exclusivamente partidista. Lo cual no quiere decir –claro está– que haya que practicar la sumisión a las políticas del gobierno de turno ni olvidar que la oposición ha de ejercer una labor de control al Ejecutivo que es de vital importancia. Pero si alguna vez hubo que arrimar el hombro es ahora más que nunca. Coincide este socialista

–uno de los más influyentes hoy en el PSdeG– con lo dicho por la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que, como líder de la oposición, también ha prometido ejercer una acción política “100 % propositiva”, con el afán de ayudar a superar la crisis económica y social que tiene contra las cuerdas, dijo, a miles de gallegos. El propio Feijóo ha reiterado una y otra vez que la suya es una políti-ca de “mano tendida” a la oposición. Cierto es que se hace camino al andar, pero por ahora la voluntades expresadas de los políticos gallegos suenan bien. Mucho mejor, por cierto, que las que se escuchan en el alborotado Madrid. Que no queden en cantos de sirena.