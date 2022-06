La otra decisión que se nos olvida

FACILIDADES El número de mujeres que tienen su primer hijo a partir de los 40 años se ha incrementado “considerablemente”, apuntan los expertos, y tras ello se esconde un gran problema que no afecta a todas pero sí a muchas madres que posponen sus planes natales. Claramente hay quienes prefieren disfrutar más su libertad y no tener que hacerse a los cuidados que exige tener un retoño tan pronto –es algo comprensible y completamente legítimo, faltaría más– pero también hay numerosas españolas que directa o indirectamente ni se plantean la idea de dar a luz por el actual contexto socioeconómico. Primero, porque estos últimos años solo hemos salido de una crisis para adentrarnos en otra, y segundo, porque hoy en día parece tan raro ver a alguien embarazada a los 25 como antaño lo era ver a alguien embarazada a los 50. Influye, además del impacto del coronavirus y la guerra de Ucrania, los estudios universitarios –que con una duración de unos cuatro a seis años hacen que irremediablemente muchas chicas no puedan concebir tener descendencia– y las condiciones laborales posteriores –con un marco desigual para demasiadas profesionales, que cobran menos e incluso son discriminadas en los procesos selectivos–. Falta erradicar el machismo también en este ámbito, tajantemente, porque el feminismo es apoyar a la mujer en su decisión tanto de no querer tener hijos como de sí quererlos. Aunque a veces como sociedad se nos olvide la segunda, está la crisis demográfica para recordárnoslo.