La paciencia tiene un límite... siempre

INCAPACIDAD La paciencia de Carlos Lesmes tenía un límite a pesar de que los responsables políticos de los dos grandes partidos (léase PP y PSOE y asóciese la dimensión al número de diputados y no a la cualidad de persona o cosa) estaban convencidos de que su resignación era infinita y podrían mantener ese absurdo pulso en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Era lo más lógico. El presidente del Tribunal supremo y del CGPJ pronunció un durísimo discurso en la apertura del año judicial y allí advirtió a populares y socialistas que se habían superado todos los límites y para renovar el consejo solo le quedaba una solución: dimisión tajante que les haga reflexionar. Este viernes desvelaba de forma oficial que el proceso ya está en marcha al tener en su poder un informe técnico para proceder a su sustitución. Y lo hará dentro de la ley. Es Carlos Lesmes jurista de acreditada solvencia y con este movimiento pretende no dejar nada al azar. Ahora es el momento en el que PSOE y PP se pongan de acuerdo y procedan a hacer sin más dilaciones lo que están impidiendo, unos por unas razones y los otros por las contrarias. El espectáculo del Poder Judicial hace que todos los españoles nos sonrojemos y aunque no es tema que preocupe demasiado a los ciudadanos si debería ocupar a los políticos. Ya está bien de tomarnos el pelo.