La pandemia que parece no tener fin

coronavirus Recién estrenado el año 2022, el tercero marcado por la pandemia aunque esta acabe de cumplir solo dos años de vida, los datos epidemiológicos en Galicia no son como para tirar cohetes. El número de personas que actualmente está pasando la enfermedad da vértigo ya que se acercan peligrosamente a las 50.000 y aunque es verdad que la última jornada los nuevos contagiados fueron bastantes menos que en días anteriores no por ello se debe bajar la guardia. La temible variante ómicron está haciendo estragos en todo el mundo, subiendo los contagios de una forma brutal, pero estos son poco graves, lo que está logrando que los hospitales y las unidades de cuidados intensivos gallegas no se llenen de personas diagnosticadas de covid-19 como en anteriores olas de esta pandemia que parece no tener fin. Con estas cifras, según los últimos datos publicados, parece que menos del 10 % de la población gallega tiene la inmunidad por haberse contagiado de la enfermedad, lo que contrasta fuertemente con el 87,5 % que lo logró tras ponerse la vacuna anticovid. Así las cosas, a las autoridades no les queda otra que fiarlo todo a la vacuna y en ello están. Ahora lo más acuciante es inocular a los más pequeños, a los niños de entre 5 y 11 años para que dejen de ser el reducto en el que este virus se ceba, el reservorio en el que crece y se hace más fuerte. Es urgente, es salud.