La política, ese arte que busca problemas donde no los hay

SANTIAGO Intentar que todo el mundo se ponga de acuerdo sobre un tema no solo es ingenuo, sino que tiende al absurdo. Partimos de que si se va a reurbanizar una calle, como en el caso de la compostelana Concheiros, habrá quien quiera mármol de Carrara o le tire más el insoportable adoquín bailongo. Es probable que fuera Sartre el que ironizaba con que, si dos personas están de acuerdo, tiene que haber algún malentendido. Para eso están los especialistas, que fueron los que diseñaron el proyecto, con más o menos sentido estético y práctico. Pero claro, luego apareció un iluminado y dijo que poner tanto banco en la calle no molaba, que prefería cemento a pelo y tira para adelante. Y ya en el colmo del ingenio, que los instalados en la zona impar de la rúa suponían un peligro. por mucho que estuvieran a casi medio metro de la calzada. O sea, estaban en la acera, zona teóricamente vetada a los coches. Aunque en Concheiros no sea el caso, por la permisividad con que se mira para otro lado ante el aparcamiento indiscriminado o esa invasión recurrente por parte de los buses en la zona peatonal. Lo de que las aceras estén al mismo nivel que el carril para coches puede que sea muy discutible, pero es la tendencia en todas las calles, entre otros motivos por accesibilidad. Pero hay muchos ejemplos en Santiago de bancos instalados a pocos centímetros de la calzada, y no pasa nada. En Concheiros sí, porque algún gerifalte hizo buena la frase de Marx; Groucho, claro. “La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”. Y así nos va con este nivelazo. Beatriz Castro. Periodista