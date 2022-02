La profecía de Zelenski empieza a cumplirse

Antes de ser presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski ejerció de actor cómico en la televisión, provocando carcajadas a los espectadores con sus números en películas y programas. Un trabajo que sirvió a los más críticos para referirse a él como “payaso” de forma despectiva. Sin embargo, el papel que le toca representar ahora tras consumarse la salvaje invasión a su pueblo soberano, en un flagrante ataque al Derecho internacional, dista mucho de ser una comedia. Con los tanques ya en Kiev y las bombas cayendo sobre barrios residenciales, el panorama no está para risas, sino más bien para tomarse muy en serio las amenazas que siguen lloviendo desde Moscú. En medio del caos y viéndose sólo en la defensa, el mandatario, que no saldrá huyendo pese a temer por su vida y la de su familia, lanzó un mensaje desesperado de auxilio a la comunidad internacional, empezando por la UE: “Si no nos ayudáis ahora, la guerra llegará hasta vuestros países”, auguró. Pues bien, pocas horas después, el tiempo le da la razón y dibuja el inquietante camino que nos espera si no se pone pie en pared frente a las bravuconadas de Vladimir Putin. Así, mientras Occidente marea la perdiz y da vueltas a las sanciones para asfixiar a Rusia, el ‘Stalin del siglo XXI’, inmune a la presión, continúa dando rienda suelta a sus ensoñaciones de redefinir el mapa europeo y el orden mundial enfocando su punto de mira hacia dos nuevos frentes: Finlandia y Suecia, a los que ayer advirtió sobre las “graves consecuencias” que tendría su adhesión a la OTAN. El secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, contraatacó con una respuesta indirecta, incidiendo en el “terrible error estratégico” del Kremlin y sus últimos movimientos militares, así como en el “alto precio” que pagará en los próximos años. Palabras que suenan como cañones, pero que no impactan ni lo más mínimo en el exagente de la KGB, que solo cree en la ley del más fuerte. Doblar el pulso a sangre y fuego al que se ponga por delante y obligarle a negociar, como ya está pasando, con la pistola en la sien. Georgia, Chechenia, Kirguizistán, Kazajistán o Crimea dan fe de sus métodos. ¿Serán Polonia, Hungría o Moldavia los próximos?. “La invasión rusa de Ucrania no es sólo una invasión, es el comienzo de una guerra contra

Europa”, enfatizó Zelens-ki. Su profecía empieza

a cumplirse.