La profesión más bonita del mundo

SI HAY dos cosas con las que ya sabíamos que no se debía jugar, pero más si cabe ahora tras la pandemia, es con la sanidad y con la educación, pilares básicos de nuestra sociedad, órganos vitales de nuestro Estado –o ecosistema– del Bienestar. Ya era evidente antes que la salud debe ocupar siempre los primeros puestos en las preocupaciones de nuestros gestores públicos, pero desde que nos golpeó la COVID se despejó cualquier atisbo de duda. Dudar mata. Lo mismo ocurre con el sistema educativo. En una comunidad menguante, donde cada vez nacen menos niños, lo fácil hubiese sido, para muchos, no dar la batalla en este ámbito, retirarse. Dedicarse a cubrir el expediente. Pero las 10.655 plazas para profesores que llevamos acumuladas en los últimos 5 años en Galicia son la prueba de que no ha sido así. El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, prometía que, a pesar de los posibles ajustes, Galicia mantendrá las mejores ratios de alumnos/maestros de España y que no faltará profesor en ningún lugar donde haga falta. Entre ellos los más nuevos, los que llegan con su puesto fijo tras las últimas oposiciones, más de dos mil. Pero en mente ya está la oferta pública de empleo que llevará, de nuevo, a miles de personas a examen el año próximo para volver a reforzar la profesión más bonita e importante del mundo: maestras y maestros, desde aquí, un gran aplauso.