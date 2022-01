La realidad paralela de Pedro Sánchez con la luz

“Si crees que entiendes la mecánica cuántica, en realidad es que no entiendes la mecánica cuántica”. La frase, que se atribuye al científico Richard Feynman, uno de los más admirados del siglo XX y que ganó un Premio Nobel, da la medida de la complejidad de esta disciplina. Una rama que estudia las leyes en el mundo de las partículas, cuyas reglas son en su mayor parte distintas a las que rigen la vida cotidiana. Por poner un ejemplo, desde el punto de vista teórico permite explicar cosas tan extrañas como que los objetos puedan estar en dos sitios diferentes al mismo tiempo o situarse a la derecha y la izquierda de un punto a la vez. Constituye, sin duda, un desafío para el cerebro de dimensiones cósmicas muy similar, por cierto, al planteado por otro gurú, esta vez de la política: Pedro Sánchez. Hablamos del recibo de la luz y su palabra de que cuando finalizase 2021 los españoles pagarían, “descontando la inflación”, lo mismo que en 2018. El compromiso, verbalizado en septiembre, ya parecía bastante osado por entonces en medio de una escalada sin precedentes impulsada por el repunte del gas. Aún así, el inquilino de La Moncloa se agarraba a que el asunto se olvidase pronto y a algunas medidas de tipo fiscal puestas en marcha como posible remedio. Pese a que si proporcionaron algún alivio, los días pasaban y la electricidad seguía imparable marcando topes nunca vistos. Es más, la factura de un consumidor corriente acogido a la tarifa regulada despidió diciembre por encima de los 100 euros mensuales, el mes más caro de la historia, casi duplicando los valores registrados en el mismo periodo de 2019 y de 2020. Sin embargo, al igual que la Física cuántica, el presidente del Gobierno también es capaz de adentrarse en una realidad paralela a la que ve el resto del mundo y encontrar respuestas para todo, incluso para lo que escapa al sentido común. Pese a reconocer que tres de cada 10 contratos acogidos a la PVPC, 3,6 millones, pagarán “algo más” y que organizaciones como Facua estimen que el gasto actual supone un encarecimiento del 21% con respecto a hace tres años, al también líder de los socialistas, el mismo que pedía la dimisión de Rajoy cuando la energía se encareció un 13 %, no le tembló la voz durante su balance anual para decir alto y claro, después de unos trucos dignos del mago Pop, como igualar a los usuarios del mercado mayorista con los del mercado libre, aquello de “promesa cumplida”. ¿Tan cumplida como que no habría indultos para los líderes del procés? Queda claro que si alguien cree que entiende a Sánchez, la realidad es que no lo entiende.