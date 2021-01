La seguridad no debe tener precio

mascarillas Con los contagios en niveles máximos y los hospitales acercándose a sus límites, no es descabellado pensar que cualquier posibilidad que ayude a reducir la incidencia de la COVID debe aplicarse o, al menos, analizarse. En este sentido, el presidente Feijóo abría ayer el debate sobre establecer la obligatoriedad, en determinados contextos, de usar las mascarillas FFP2, en principio las más seguras. Este será uno de los asuntos que el mandatario planteará a Pedro Sánchez durante la reunión que ambos mantendrán en La Moncloa y a la que el de Os Peares también llevará peticiones como la de flexibilizar los horarios del toque de queda, establecer un calendario claro de vacunación o articular una legislación adaptada a la pandemia. Temas que convendría tomarse en serio y evaluar concienzudamente de la mano de virólogos y epidemiólogos que son quienes finalmente deben orientar el veredicto. Cierto es que en el caso de las FFP2 hay un problema añadido: su coste, mucho más elevado, sobre el que las administraciones tendrían que articular una solución (para eso están), pues su uso continuo no está al alcance de todos los bolsillos. Un escollo que, con todo, no debe interponerse en la decisión si su mayor eficacia queda acreditada, pues hablamos de un problema de salud pública que nos afecta a todos. La seguridad, en este caso, no puede ni debe tener precio.