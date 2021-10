La situación real ante Europa

NI UN ÁPICE DE SENTIDO común muestra el Gobierno de coalición apenas transcurridos veinte días desde el solemne anuncio realizado por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz sobre el pacto alcanzado para elaborar unos presupuestos que deberían situar a España en la línea de salida de la recuperación económica. El acuerdo auguraba poder completar una convulsa legislatura y el único (menor) problema era garantizar el apoyo de los socios independentistas y nacionalistas, algo que no tiene más componente político que aguantar improperios reivindicativos y se limita a una simple operación aritmética: tanto pides, tanto te damos y todos contentos.

Pero el Ejecutivo, tal como van las cosas, semeja una jaula de grillos ingobernable, empeñado en hacer buenas aquellas premonitorias palabras de Sánchez: “No dormiría tranquilo, como el 95% de los españoles” si miembros de Unidas Podemos estuvieran al frente de ministerios como –y citaba en una entrevista– Hacienda, Trabajo, Seguridad Social o Energía. Lo ocurrido la pasada semana ya fue traca a cuenta de las diferencias entre las vicepresidentas gallegas sobre a quién correspondía tutelar la reforma laboral y la decisión de dejar sin acta al diputado condenado por el Supremo. El ruido provocado por este penoso espectáculo parece acapararlo todo y ensombrece la dura realidad: los fondos europeos de recuperación llegan a cuentagotas ante las dudas generadas en Europa por este gobierno de coalición, a pesar de los compromisos adquiridos por Nadia Calviño. La amenaza está ahí y el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, de visita en nuestro país para entrevistarse con Pedro Sánchez y los ministros de su área, lo dijo sin rodeos para que no haya equívocos: “La reforma laboral y de pensiones deben cumplir lo pactado con Bruselas y la senda de reducción de la deuda española debe ser más realista”. Yolanda Díaz y su equipo ya recibieron por parte de la CE una petición de aclaraciones, temen que los anunciados cambios puedan restar flexibilidad a las empresas, y un aviso tajante: el pago de los 13.000 millones, que deben llegar en enero, dependen de las medidas que se tomen en materia tan sensible. La ministra pretende entregar al comisario un informe para justificar la derogación de la reforma laboral de Rajoy, diseñada siguiendo los criterios impuestos por Europa en un periodo de vacas flacas. Aunque las miradas estaban puestas en el gabinete de crisis entre socios de coalición, lo verdaderamente importante se jugaba en las reuniones con Gentiloni. Con una desorbitada deuda de 1.500 millones de euros y una tasa de paro que duplica la media de los países de la OCDE sin contar el efecto Ertes, el Gobierno de España no puede seguir instalado en la mediocridad. Le está quitando el sueño a todos los ciudadanos... que no se dedican a la política.