La sociedad, clave para prevenir la violencia de género

teniendo aún en mente el trágico final de 2022 y el arranque de 2023 también negro en violencia machista por los once casos confirmados en diciembre y otros cuatro en enero, que ha llevado a Interior y la Fiscalía a anunciar que reforzarán el sistema de protección a las mujeres, ayer hemos conocido en detalle el informe sobre feminicidios relativo al 2021, publicado por Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Un total de 49 mujeres asesinadas en todo el país, las mismas que en el año de la pandemia y que en 2022 (del que todavía no existe un informe del Observatorio). El dato positivo es que son un 39,5 % menos que en 2003, primer año de registros. Pero hay otros datos secundarios que preocupan: en 2021, una de cada cinco víctimas (20,4%) había presentado denuncia con anterioridad (diez en total) y 33 menores de edad, hijos e hijas de 19 de las asesinadas, quedaron en situación de orfandad. Con todo, muchos ciudadanos estarán al margen creyendo simplemente que no se acabará con la violencia machista si no se acaba con el machismo. Pero como sociedad hay que estar pendiente y si por el motivo que sea sabemos que una mujer puede ser víctima de violencia machista hay que atenderla y ayudar. Y las víctimas, antes de que terminen con su vida deben pensar en que hay puertas de salida.