La sombra de Isabel II es alargada

El funeral y el entierro de la monarca británica Isabel II celebrados ayer en Londres ponen el The end definitivo a un largo periodo de setenta años de un histórico reinado donde, al hacerse el necesario balance, se encuentran más luces que sombras. La percepción general sobre esta etapa política es tan positiva que la mayoría de los partidarios de la monarquía en el Reino Unido se contentarían con que el heredero del trono, el actual rey Carlos III, sólo cumpliera un cuarto de las expectativas que concluyó con éxito su madre. Aunque, seguramente, dado el delicado momento que atraviesa tanto el país como la institución que lo corona, al nuevo monarca le hará falta elevar algo más las esperanzas que el pueblo tiene depositadas en él. Y después, por su bien, lógicamente, no defraudarlas. El Reino Unido, que en las actuales circunstancias de su historia está pagando muy caro la errónea decisión de abandonar la Unión Europea precipitadamente, se enfrenta en solitario a complejos desafíos que de estar dentro de la UE le serían más fáciles de sobrellevar. Desde que se concretó el brexit, la crisis económica, social y política que vive el Estado británico ya se llevó por delante a los primeros ministros David Cameron, Theresa May y Boris Johnson, y la nueva dirigente en este puesto, la recién elegida Liz Truss, no comienza su andadura el frente del Gobierno con demasiadas seguridades. Con la muerte de la incuestionable reina Isabel II y el ascenso al trono de su primogénito Carlos III, una figura muy controvertida ya en sus años como príncipe de Gales, nada garantiza que las continuas crisis de los primeros ministros –cuatro en seis años– se trasladen y lleguen a afectarle al inquilino del palacio de Buckingham, sede de la monarquía británica. Pero a Carlos III, además, le acechan otros problemas no menores como su baja popularidad entre los ciudadanos más jóvenes de su reino. El 25 % de ellos creen directamente que no está capacitado para ser un buen rey y cerca de un 35 % no tiene claro que la monarquía parlamentaria deba continuar mucho tiempo más como modelo de gobierno. A esto, hay que sumarle los renovados deseos de independencia que una mayoría de los escoceses profesa, sentimiento que creció por la frustración causada ante la abrupta salida de la UE. El prestigio de la difunta Isabel II quedó patente ayer con su capacidad de convocatoria post mortem. ¿Podrá su hijo Carlos con esta pesada herencia?