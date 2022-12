Las aspiraciones de Ana Pontón

Ayer, en este mismo espacio, hablábamos de algunos de los objetivos de los populares y de los socialistas gallegos en las próximas elecciones municipales de mayo, y hoy damos un salto más allá, en el tiempo y en el proceso electoral, para analizar cómo se ven y se preparan ya los comicios autonómicos de 2024 desde la óptica del tercero de los grandes partidos de nuestra comunidad, el BNG, y sobre todo, de las posibilidades de éxito de su lideresa y candidata, Ana Pontón. Puede parecer prematuro realizar este análisis con tanta anticipación, pero raramente un resultado electoral se da por generación espontánea, sino que normalmente se va cociendo poco a poco durante los años que dura la legislatura previa. Y, en este sentido, se observa que tanto Pontón como la formación nacionalista que la sustenta no dejan de dar pasos firmes hacia su objetivo, que no es otro que la Presidencia de la Xunta de Galicia. Otra cosa es que lo consigan, porque lógicamente no están solos en esta competición política por alcanzar o mantener (en el caso del PPdeG) el Gobierno de la comunidad. Pero sí hay que reconocer que el BNG comete muy pocos errores en su estrategia, de ahí la recuperación asombrosa que protagonizó en las últimas autonómicas, con un resultado que le permitió a su portavoz nacional pasar a ser la jefa de la oposición parlamentaria, cuando antes de aquellos comicios tan solo lideraba la cuarta fuerza en la Cámara de O Hórreo. Y ahora sus esperanzas se centran en conseguir unos buenos resultados en las próximas municipales que relancen todavía más las aspiraciones de Pontón de convertirse en la primera presidenta de la Xunta. Un frenazo en estos comicios, donde PPdeG y PSdeG (uno en concellos medianos y pequeños y el otro en medianos y grandes) son muy fuertes, tal vez le obligaría al frente nacionalista a retocar algunas tácticas que tienen programadas, ya que aún estarían a tiempo, pero un solido crecimiento dejaría automáticamente a su candidata sola ante la gran oportunidad de su vida. Una aspirante que hará valer también (y con razón) su condición de mujer para reivindicar la necesidad de romper los techos de cristal también en la política, aprovechando la ola feminista que caracteriza el momento social que estamos viviendo. Pase lo que pase en 2024, Pontón hace tiempo que empezó a jugar su partida crucial.