Las claves de la tasa turística

CUALQUIERA QUE HAYA VIAJADO UN POCO por el mundo sabrá qué es una tasa turística. Es ese impuesto que en cualquier hotel de Roma, por ejemplo, te cobran cuando pernoctas. La cuantía no está incluida en la reserva, sino que es un tributo municipal que se abona in situ y que beneficia a las arcas municipales para hacer frente a los gastos derivados del desgaste turístico. Dependiendo de la categoría del hotel o incluso de la zona donde uno se hospeda puede variar en algunas ciudades. También por temporada o tipo de alojamiento. Y por supuesto, la cuantía: desde unos céntimos por noche hasta tres o incluso cuatro euros... a veces con un máximo establecido por estancia. Nos encontramos pues ante una tasa que está muy definida en muchas ciudades europeas, aunque cada una la haya hecho a su manera y con distintas particularidades. En España, Baleares y Cataluña se han adelantado con este impuesto y quien recale por aquellos lares debe pasar por caja. El presidente de los populares de Santiago, Borja Verea, se pregunta ahora cuáles son los criterios que pretende establecer Xosé Sánchez Bugallo para Santiago. ¿Quién pagará? ¿Cuándo lo hará? Y, ¿cómo lo hará? Quizás es demasiado pronto para entrar en estas cuestiones, un debate en el que, por otro lado la Xunta, tendrá mucho que decir, porque cabe recordar que es la administración autonómica la que debe autorizar el cobro. El presidente Alfonso Rueda se ha mostrado contrario, si bien no ha cerrado la puerta al diálogo con quienes se muestran partidarios de la creación de este impuesto de ámbito local. Porque ya se sabe que hablando se entiende la gente.