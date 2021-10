Las ‘inservibles’ clases de religión

como a nuestros ilustres políticos les dio hace ya mucho tiempo por ir cargándose poco a poco, con la excusa de que no sirven para nada, los estudios relacionados con la religión, la filosofía y hasta la historia, a las futuras generaciones de españolitos les sonará cada vez más a chino oír hablar de Sócrates, Aristóteles, Mahoma o Napoleón. Quizá sepan mucho sobre chips e integrales, pero estaránpez en humanidades y tendrán que formarse por su cuenta o estudiar carreras muy poco valoradas para entender cosas tan poco importantes como quiénes somos, de dónde venimos, por qué el mundo está así configurado, qué importancia tuvieron y tienen las creencias religiosas en la formación de numerosas sociedades y por qué muchos países siguen en guerra con otros por cuestiones relacionadas con sus dioses y santos. Para muchos políticos torpes y sectarios, estudiar religión supone aprender el Catecismo de la forma tan tonta y simplona como se hacía hace 50 años, cuando se trata de una materia que, bien tratada e impartida, resulta apasionante y muy formativa. Además, poco se puede apostar por la denominada alianza de las civilizaciones, un concepto tan progre, si desconocemos de dónde proceden sus raíces milenarias, casi siempre ligadas a fuertes creencias relacionadas con la fe. ¿Cómo entender a los musulmanes si no tenemos ni idea de quién fue Mahoma, aquel camellero de La Meca que impuso el monoteísmo en un territorio plagado de dioses? ¿Cómo acercarnos a muchos aspectos de la cultura oriental sin bucear con profundidad en la figura de Buda? Desde ayer se están celebrando en Santiago unos encuentros interreligiosos con la participación de representantes de las creencias más extendidas por el mundo, desde la cristiana –con sus diferentes vertientes– a la islámica o hinduista. Lástima que no hubiese más políticos presentes, porque quizá cambiarían su equivocada percepción sobre los estudios de religión.