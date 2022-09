Las mil y una maravillas

La experiencia dictada por los siglos nos lleva a pronunciar con frecuencia las manida frase “los árboles no dejan ver el bosque”. Viene a cuento de lo que ocurre estos días en Santiago durante un Año Santo doble (21-22) que está llamado a hacer historia. Recorrer uno de los caminos, en este caso el Francés, aunque solo sean los diez últimos kilómetros de Lavacolla a la catedral, se convierte en una jornada enriquecedora. Hay que vivirla. ¿Como se pueden absorber tantas vivencias en poco más de dos horas? Por la magia del Camino. Pequeños ejemplos: un matrimonio de sexagenarios extremeños que al llegar a la Plaza de Cervantes entrelazan sus manos para vivir unidos el instante tan esperado. Otra pareja, residente en Florida, ella venezolana con ancestros gallegos, él estadounidense con raíces en Pontevedra; un ruidoso grupo de ciclistas llegados de Río Grande do Sul, estado brasileños con más habitantes que Portugal, ondeando banderas y disfrutando como críos; una quincena de moteros semejantes en vestimenta a los Ángeles de la Muerte, pero en son de paz, imponían; todas las terrazas del Camino abarrotadas; colas ante las del casco histórico; miles de personas en el Obradoiro con semblante feliz, sonrisa franca, entusiasmo desbordante. El Monte do Gozo un remanso de paz que ve pasar riadas de peregrinos con la mejor profesionalidad. Y un grupo de orientales, entre otros muchos, multiplicándose para captar imágenes mil veces repetidas. Todo era un fiesta y como telón de fondo el destino milenario de los restos del Apóstol que atrae a millones de visitantes a lo largo de los siglos. Había una ausencia clamorosa e inexplicable: no se veía a un solo compostelano. Es tal la apatía que se vive en esta ciudad en relación con el fenómeno de las peregrinaciones, que no se entiende. Tenemos a nuestro alcance un reclamo universal que debería enorgullecernos y del que pasamos olímpicamente. Un pueblo que no respeta sus instituciones y no se vuelca en defenderlas está condenado. ¡Lástima! ¡Qué felices serían los compostelanos si supieran que son felices!