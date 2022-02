Las personas como mejor inversión

La campaña “Soy mayor, no idiota”, impulsada por un valenciano de 78 años que busca un trato más humano por parte de la banca, demuestra una vez más que en este mundo nadie está demasiado ocupado, tampoco los políticos ni el sector financiero, sino que todo es cuestión de prioridades. La entrega simbólica de las 600.000 firmas recogidas por Carlos San Juan a través de la plataforma change.org, puso rápidamente en guardia al Gobierno ante un problema que se viene gestando durante más de una década, pero al que hasta ahora muy pocos hacían caso. Fue necesario que este médico retirado pusiese sobre la mesa más de medio millón de rúbricas, para que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, muy consciente de que detrás de cada una hay un votante y su familia, se ponga seria y se proponga frenar la fuga de sucursales del rural o la apuesta de las entidades por las nuevas tecnologías en defecto de la atención presencial. “De aquí a fin de mes” la también ministra de Asuntos Económicos espera contar sobre la mesa un plan serio de medidas concretas y no ”maquillaje” para que quienes viven fuera de las ciudades no tengan que recorrer kilómetros en busca de un cajero o un jubilado pueda mantener su independencia sin que un hijo, un nieto o un yerno deba ayudarle a hacer una transferencia con el smartphone. Tareas específicas para satisfacer una demanda social creciente ante las que se puede responder con buenas intenciones o con hechos. Por fortuna, Abanca, que tiene su sede en Betanzos y aglutina gran parte de la cuota de mercado en Galicia, está en el grupo de los que prefieren actuar a hablar. Su presidente, Juan Carlos Escotet, tiene claro que el 30 % de sus clientes, – gente de más de 65 años–, no son un activo menor. Por eso, mientras otros ultiman aún protocolos, los suyos no esperan más e implantan desde hoy mismo el compromiso de mantener abiertas las oficinas en los 134 concellos donde son la única oferta (el 43 % del total), extender hasta las 14.00 horas la atención en caja para este segmento de población u ofrecerles la posibilidad de tratar con gestores de carne y hueso en lugar de una máquina. Invertir en ladrillo, energía o petróleo, como los bancos saben, puede ser muy rentable hoy y una ruina mañana. Las personas, sin embargo, suelen ser un valor seguro... si se las trata bien.