Las primarias populares de Santiago

“ata o catorce de maio, o PP de Santiago non se quitará o saio”. Ese día, la militancia compostelana de la formación liberalconservadora sabrá quién los liderará en el dificultoso camino de recuperar el Gobierno del ayuntamiento de la capital de Galicia. La cosa, como era ya sabida desde hace tiempo, estará entre Borja Verea y Fernando Mayo. A priori, no se aprecian grandes diferencias de matiz ideológico entre ellos, algo esperable y razonable en dos personas que comparten el mismo carné. Pero no resulta baladí recordarlo e incluso resaltarlo, dado el empeño en enfrentarlos en este apartado que se observa en algunos mentideros políticos de la ciudad. Que nadie piense que los populares compostelanos corren el riesgo durante la inminente campaña de estas primarias de revivir la lucha entre boinas y birretes que se hizo célebre en el PPdeG bajo el mandato del todopoderoso Manuel Fraga. Ambos son feijonianos, como racionalmente no podría ser de otra manera, y hace ya más de tres lustros que el presidente de la Xunta supo pasar página a aquel episodio de urbanitas contra ruralistas que, en opinión de la mayoría de los propios implicados, era más una visión externa que generaban los adversarios políticos de la izquierda que una realidad palpable en las disputas internas en el seno del partido. Ni boinas ni birretes, sólo compostelanos, que ya no es poco. Entre otras cosas, esta ciudad patrimonio de la humanidad necesita un motor político fuerte, en cuya pluralidad no deje de comparecer una opción tan importante como la popular por no haber arreglado la casa a tiempo. En eso están.

Beatriz Castro. Periodista