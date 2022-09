Las sinergias del transporte y esas lindezas

intermodal La visita que realizaron ayer el alcalde de Santiago y la secretaria de Estado de Transportes a las obras de la Estación Ferroviaria de la Intermodal de Santiago sirvió para que todos comprobásemos que las obras, efectivamente, están en marcha. Que van con retraso, aunque eso ya lo sabíamos, y que no está previsto que el lenguaje político cambie mucho en los próximos tiempos. Las sinergias aparecen por todos lados cuando alguien con cargo se refiere al tema que sea, seguido de unas cuantas transversalides más cuarto y mitad de sostenibilidad. Que no digo yo que no sean conceptos importantes, pero es que es abrir la boca un político, o quien escriba para ellos, y empezar a bostezar sin remisión todo el mundo alrededor. Pero si uno tiene mucho interés en desbrozar el contenido real de lo que hayan podido decir se encontrará con algún dato positivo, como la recuperación de los tráficos tanto en el aeropuerto de Santiago, que bate récords, como en el transporte urbano o el ferroviario. No es una noticia cualquiera, porque la salida del largo y oscuro túnel del Covid no parecía nada sencilla. En el caso de la capital gallega ha contado con la bendición papal del doble Año Santo, un lujo que ha permitido que todas las estadísticas se hayan disparado por encima de las de 2019. Si vienen tiempos tan económicamente siniestros como nos aseguran algunos gurús desde sus despachos alfombrados, al menos que nos coja con las baterías bien cargadas. Ya saben que Abraracúrcix, de la irreductible aldea de Astérix y Obélix, solo temía que el cielo cayera sobre su cabeza. Pero malo será que eso nos pase mañana...