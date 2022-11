Lavacolla crece, pero vienen curvas

el aeropuerto de Lavacolla lleva todo el año batiendo récords de pasajeros y los datos de octubre, publicados ayer, inciden en esa tendencia de crecimiento al reflejar que el tráfico subió más de un 25% con respecto al mismo mes de 2019, el último antes de que la pandemia convirtiera la instalación en una especie de desierto. ¿Debemos alegrarnos ante esas cifras? Por supuesto, pero habrá que ver si el ritmo no se desinfla un poco, un mucho o un muchísimo cuando la normalidad posxacobea vuelva a Lavacolla y el panorama económico, que no pinta nada bien, obligue a cientos de miles de viajeros a quedarse en casita a la espera de que la inflación empiece a bajar. Por otra parte, habrá que analizar, dentro de unos meses, la absurda decisión que han tomado las compañías más pujantes de descuidar por completo el puente aéreo con Madrid, que desde hace unas semanas ha quedado totalmente cojo tras suprimirse los vuelos que partían de Santiago a primera hora de la mañana y regresaban a última hora de la tarde, muy utilizados por los llamados viajeros de negocios. Es decir, los que quieren aprovechar bien la jornada haciendo trámites a la sombra de la Cibeles y regresar a dormir a casa, sin tener que pagar un hotel. ¿Qué recurso les queda a estas personas? Coger el AVE, pero el tren todavía no gana en rapidez al avión, por mucho que te deje en el centro de la capital, y con mucha frecuencia sale por una pasta que ronda los cien euros por trayecto. El aeropuerto tiene que ponerse las pilas con este asunto o muy pronto las estadísticas empezarán a pinchar. ¿Apostamos?