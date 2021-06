Lei da eutanasia: garantista e necesaria

Desde este venres, 25 de xuño, a eutanasia poderá levarse a cabo en pacientes que o soliciten e que sufran un padecemento grave, crónico e imposibilitante ou enfermidade grave e incurable, causantes dun sufrimento intolerable. A nova lei que a regula entra en vigor despois de moitos, demasiados, anos de debate, e segue estando rodeada de polémica malia que o seu deseño imprímelle un inequívoco carácter garantista. Os médicos, que poden obxectar, asumen un papel fundamental en todo o proceso de solicitude e realización da eutanasia. O paciente remítelle ao facultativo a petición dúas veces, e este consulta cun segundo profesional doutro equipo; despois o informe vai a unha Comisión de Garantías e Avaliación, que designa outro médico e un xurista para estudar o caso para, finalmente, aceptar ou rexeitar a solicitude. Hai algunhas dúbidas expresadas desde parte do propio sector sanitario que sinalan como posibles vacíos ou puntos insuficientemente definidos a forma de avaliar e medir o sufrimento, a abordaxe das peticións de persoas con problemas de saúde mental, ou a escasa formación da clase médica en todo o relacionado con este proceso. Hai que ter isto en conta, desde logo, e facer o necesario. Neste contexto a ministra de Sanidad, Carolina Darias, xa anunciou que o ‘Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud’ aprobou o protocolo para a valoración da incapacidade de feito para a eutanasia, que rexirá o procedemento que deben seguir os médicos en situacións nas que o paciente non se encontra en uso das súas facultades e non poida realizar as solicitudes necesarias. A pesar de todo, a norma foi recorrida ante o Tribunal Constitucional por conservadores (Partido Popular) e estrema dereita (Vox), que apelan aos coidados paliativos. Din que a norma é anticonstitucional porque atenta contra un dereito á vida que é precisamente o que invocan quen queren utilizar a eutanasia porque, para eles, o que teñen non é vida. Ramón Sampedro, que iniciou o camiño da reivindicación dunha morte digna hai xa moitos anos, laiouse da desidia institucional pola que se viu obrigado a morrer ás agochadas. Hoxe, despois dun longo percorrido, a lei xa é unha realidade e hai cidadáns e cidadás que teñen outra opción legal e social para encarar procesos extremadamente difíciles. Dispoñen dunha norma que debe servir para que as persoas poidan tomar unha decisión libre e meditada sobre a súa propia vida e sobre a súa propia morte, en condicións humanamente aceptables e socialmente integradoras. E recordémolo, é unha lei que non obriga a nada.