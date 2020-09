Lesmes, atrapado en el tiempo

justicia. El tradicional acto de apertura del año judicial suma un ingrediente que cada vez va adquiriendo más solera: la petición de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por parte de su presidente, Carlos Lesmes. Una vez más, y ya van tres, el magistrado recordó en su discurso que es la Constitución la que fija en cinco ejercicios la duración del mandato, por lo que suplicó a los partidos políticos que se pongan de acuerdo: mantener el actual bloqueo es una “anomalía”, dijo delante del ministro del ramo, Juan Carlos Campo, de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet y del líder del PP, Pablo Casado, que tras llegar en julio a un principio de acuerdo con el PSOE se cierra ahora en banda mientras Podemos siga en La Moncloa. También estaba allí el rey Felipe VI, cumpliendo fielmente sus obligaciones en un momento duro, pues la apertura del nuevo curso judicial coincide con la investigación a su padre, Juan Carlos I, por el presunto cobro de comisiones internacionales en el AVE a la Meca. Tras dos años en funciones a Lesmes, desde luego, no le falta razón en su reproche ante esta parálisis institucional justo cuando la Justicia debe afrontar importantes retos. Desgraciadamente para España y para él, todo apunta a que, quiera o no, tendrá que seguir desempeñando su papel. Atrapado en el tiempo en un particular Día de la Marmota.