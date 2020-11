Ley Celaá o ley “qué más da”

polémica. Cuando un texto llamado a regular un pilar tan importante como la educación tiene en cuenta todo tipo de intereses, –léase sacar adelante unos Presupuestos–, menos los de aquellos al que va destinado corre el riesgo de generar críticas, división y, especialmente, de ser derogado a la primera oportunidad. La ausencia de diálogo con colegios, profesores, padres y comunidades, por no hablar del principal partido de la oposición, condena a la Lomloe a tener fecha de caducidad antes incluso de que empiece a aplicarse. Lo peor es lo que se puede llevar por el camino, como la educación especial o la concertada. Así se lo hicieron ver al Ejecutivo central el pasado fin de semana cientos de profesionales del ramo, que a falta de una llamada para negociar tuvieron que hacerse escuchar de la única forma que pueden: manifestándose a golpe de claxon por una treintena de ciudades. Un clamor que unido al rechazo de casi la mitad del Parlamento podrían hacer que el mismo Pedro Sánchez que afirmó que nunca pactaría con Bildu o que no haría un Gobierno de coalición con Podemos porque no podría dormir rectificase también en este asunto. Por desgracia, parece difícil que lo haga porque una vez conseguido el objetivo de encauzar las cuentas y blindar el poder para los próximos meses, el resto, parafraseando a Alberto Núñez Feijóo, es “la ley qué más da”.