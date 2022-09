Ley necesaria: con el juego no se juega

el vicepresidente segundo de la Xunta, Diego Calvo, se estrenó ayer en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta para explicar los detalles del proyecto de la Lei do Xogo de Galicia, una norma más que necesaria dado el riesgo que, cada vez más, suponen las máquinas y juegos de azar, sobre todo para los jóvenes. La ludopatía se está convirtiendo en una especie de epidemia silenciosa entre los adolescentes. Y el problema no es baladí. Los estudios realizados por el equipo del profesor de la USC Antonio Rial Boubeta apuntaban ya en 2018 que en Galicia hay en torno a diez mil menores enganchados con las apuestas. Muchos de ellos, probablemente la mayoría, utilizan el juego on line, pero los locales de apuestas suponen también para esas edades un peligro que hay que vigilar. Aunque los menores ya tienen prohibida la entrada, es importante evitarles la tentación y que no normalicen que hay que jugar con dinero. Por eso es importante alejar estos establecimientos de los colegios. Como lo es también, mucho más si cabe, reforzar las campañas de prevención de la ludopatía, y los programas de tratamiento para quienes la sufran. El proyecto de ley, que ahora entrará en el trámite parlamentario, incluye además un endurecimiento de las multas a aquellos locales de juego que no cumplan con la normativa. Hasta 600.000 euros. Para que el ansia de negocio tampoco sea tentación.